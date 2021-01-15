Matt and Megan Roelfs have made it their goal to aid in strengthening Ackley’s Main Street. To that end, the couple recently purchased the building located at 626 Main from the Ackley Development Commission.
“We have great ideas for ‘someday’,” Megan began.
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