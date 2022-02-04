The Ackley city council met in two sessions this week, managing to make over $55,000 in cuts to the budget for Fiscal Year 2023. Budget workshops were held Monday and Thursday evenings with the council spending nearly six hours to make the necessary decisions.
Mayor Mike Nuss reminded those attending the workshop that while cuts would have to be made, he asked that respect be given to, and between council members during their discussions and decisions.
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