The Ackley Development Commission and the Ackley World Journal have joined together to sponsor a candidate forum for Ackley residents on Wednesday, Oct. 30 at 7 p.m. in the AGWSR High School gym. Council members in Ackley serve a term of four years. The Ackley mayor position is a two-year term.
Each candidate for council – Mike Abbas, Jeff Brass, Darrell Day, Talana Holman and Joe Wessels, along with mayoral candidate Pat Daggs, who is seeking election to the position of mayor, have been invited to take part.
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