With Mayor Mike Nuss absent, Mayor Pro-Tem Judy Crawford led the Feb. 8 Ackley council meeting. Along with discussions surrounding the merger of the Ackley Volunteer Ambulance Service and Eldora EMS, members discussed changes to Fiscal Year 2024 budget.
Along with cuts from their wish lists, made in January, another round of cuts needed to be made, to adjust it due to the Legislative error regarding multi-residential property roll-backs which had been put in place in previous Legislative sessions.
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