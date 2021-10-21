city of ackley logo
Buy Now

n Ackley property owner will be required to install a service line to a home on 10th Avenue despite asking for a waiver from the City. The decision to force the connection to comply with City Ordinance 90.03 was made at the Ackley Council’s meeting held on October 13.

Discussion on the matter began with an update from councilman Joe Wessels who argued that the costs of the 175-foot extension of a water main to service the residence would never be recouped. Wessels added that he did not approach anyone for bids.

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.