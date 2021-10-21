n Ackley property owner will be required to install a service line to a home on 10th Avenue despite asking for a waiver from the City. The decision to force the connection to comply with City Ordinance 90.03 was made at the Ackley Council’s meeting held on October 13.
Discussion on the matter began with an update from councilman Joe Wessels who argued that the costs of the 175-foot extension of a water main to service the residence would never be recouped. Wessels added that he did not approach anyone for bids.
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