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The August Ackley City Council agenda held a wide mix of topics, and at times brought out strong emotion from many taking part. The galley was filled with those interested discussions scheduled for the meeting held Wednesday, Aug. 11.

Slowing down speeding vehicles along 10th Avenue is one of the first tasks being taken on by Ackley’s new police chief, Tisharra Miller.

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