Megan and Matt Roelfs
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Megan and Matt Roelfs have purchased 626 Main in Ackley from the Ackley Development Commission. Their plans include a lower-level remodel. The space will be used as a creative outlet for crafters and artists from around the area.

Matt and Megan Roelfs have made it their goal to aid in strengthening Ackley’s Main Street. To that end, the couple recently purchased the building located at 626 Main from the Ackley Development Commission.

“We have great ideas for ‘someday’,” Megan began.

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