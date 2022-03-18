MikeNuss.jpg
Buy Now

The FY 2023 budget for the City of Ackley was approved during the March meeting following a public hearing on the matter. With revenues of $8,795,625 and total expenditures of $8,691,795 , the budget includes expenditures of $681,442 for public safety, $267,823 in public works, $555 in health and social services (mosquito control ), $229,956 in culture and recreation (library, parks, recreation, cemetery, community center, and others), $135,305 in community and economic development (beautification, housing and urban renewal, and planning and zoning), $128,905 in general government (mayor, council, clerk, legal services, city hall and general buildings), $345,549 in debt services, and $1,324,478 in capital projects.

Ackley council members were asked by Mayor Mike Nuss to consider three options for local law enforcement at their meeting last Wednesday. Nuss explained the city can continue to hire Hardin County Deputies to patrol the community; could request, at a higher cost, full enforcement, or advertise to replace Chief Tisharra Miller who is on leave at the current time.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.