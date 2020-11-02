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Linda Saleh is currently filling in as a long-term substitute teacher in a science classroom at Riverbend Middle School. She admits she had concerns about returning to the classroom amid COVID-19, but she’s become more comfortable with the situation. Some area school districts are struggling to find substitute teachers during the pandemic, despite the state easing restrictions on substitute teacher qualifications.

 Justin Ites/Times Citizen

Linda Saleh has been a substitute teacher in the Iowa Falls School District for five years, but she wanted some peace of mind before agreeing to return to the classroom this fall.

When the school district announced it would be following guidance issued by the Centers for Disease Control (CDC), her concerns were eased, but she said there’s still some trepidation when she arrives at Riverbend Middle School every day.

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Riverbend Middle School Counselor Denelle McWherter works with eighth-grader Camren Madden earlier this week. A shortage of substitute teachers means some school staff members, including McWherter and Principal Jeff Burchfield, sometimes fill in.

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