Linda Saleh has been a substitute teacher in the Iowa Falls School District for five years, but she wanted some peace of mind before agreeing to return to the classroom this fall.
When the school district announced it would be following guidance issued by the Centers for Disease Control (CDC), her concerns were eased, but she said there’s still some trepidation when she arrives at Riverbend Middle School every day.
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