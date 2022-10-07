The Hardin County Board of Supervisors accepted the resignation of county economic development director Angela De La Riva during Wednesday's meeting, ending her three-plus year tenure in that position.
An Ellsworth native, De La Riva offered the job in July of 2019. Prior to her hiring, the county did not employ an economic development director but rather relied on the Iowa Falls Area Development Corporation (IFADC) and the Ackley Development Commission (ADC).
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