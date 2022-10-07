Angela De La Riva
Buy Now

Hardin County Economic Development Director Angela De La Riva is resigning from the job after three-plus years in that role.

 Times Citizen File Photo

The Hardin County Board of Supervisors accepted the resignation of county economic development director Angela De La Riva during Wednesday's meeting, ending her three-plus year tenure in that position.

An Ellsworth native, De La Riva offered the job in July of 2019. Prior to her hiring, the county did not employ an economic development director but rather relied on the Iowa Falls Area Development Corporation (IFADC) and the Ackley Development Commission (ADC).

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.