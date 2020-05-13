Eldora may finally ban all but novelty fireworks in city limits after almost three years of debate.
At Tuesday's meeting, the council set a public hearing for 6:15 p.m. on June 9 (whether it's virtual or physical is yet to be determined) to precede a vote that, if passed, would change the city code to ban consumer-grade fireworks from being discharged.
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