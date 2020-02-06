A past commander of American Legion Post No. 182 in Eldora has a message for people who remain seated during the reciting of the Pledge of Allegiance or the playing of the National Anthem.
Rick Brockmeyer - a veteran - said those who protest are not sending a message to government officials, but rather military veterans who have served the country.
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