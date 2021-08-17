U.S. Sen. Chuck Grassley defended his vote for a $1.2 trillion dollar infrastructure bill at a stop in Iowa Falls on Monday.
The long-time Republican senator said the bill that passed in the Senate last week will help rural Iowa's roads, bridges, broadband capability and more.
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(1) comment
Was great to hear Senator Grassley to state that President Trump DID NOT deliver on infrastructure.
And that he has supported President Biden in his move for the needed infrastructure.
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