What’s left to be said about 2020? It’s been a difficult year for just about everyone. Whether it was because you lost work, became ill, navigated anxiety, or are mourning a loved one, many of us are grateful to see this year come to an end. But before it does, we’re taking a look back.
Every year around this time the Times Citizen reviews the news that made headlines in Hardin County. We identify the stories that we think will stand out as having made a difference – not just this year, but for years to come.
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