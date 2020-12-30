What’s left to be said about 2020? It’s been a difficult year for just about everyone. Whether it was because you lost work, became ill, navigated anxiety, or are mourning a loved one, many of us are grateful to see this year come to an end. But before it does, we’re taking a look back.

Every year around this time the Times Citizen reviews the news that made headlines in Hardin County. We identify the stories that we think will stand out as having made a difference – not just this year, but for years to come.

HFH Precautions
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People who arrive at Hansen Family Hospital are asked a series of health screening questions and their temperature is taken. Everyone is asked to wear a face mask. Above, HFH employee Chris Rieks has his temperature taken.
Rural IF Democrats (14).JPG
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New to this year's Democratic caucuses were preference cards, which had to be completed after the first and second candidate alignments.
Iowa Falls City Hall Construction
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The new Iowa Falls city hall started to take shape over the winter months of 2019-2020. By May 2020, the building was looking close to complete from the outside. It would be anther six months before city employees could move into their new offices.
Saturday_Sendoff38.JPG
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Soldiers, riding on buses through downtown Iowa Falls, were bid goodbye Saturday as they headed out of town on a one-year overseas deployment.
Neubauer_1692.JPG
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Jared Neubauer stands on his farm in rural Hubbard, which was severely damaged by an Aug. 10 derecho storm. In addition to his grain bins, the storm damaged Neubauer's crops, flattening about 750 acres of corn.
HCCEF Schiller Gift
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Hardin County Community Endowment Foundation Program Director Tam Elerding holds a check for $4,250,000 from the Eleanor and Evelyn Schiller Trust. Behind her are HCCEF board members (from left) Ronn Rickels, Donna Zoske and Duane Harding.
COVID-19 Vaccine
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Hardin County Public Health has partnered with Medicap Pharmacy in Eldora to dispense COVID-19 vaccine. The public health agency received 600 doses of the Moderna vaccine this week. Vaccinations began Wednesday. 

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