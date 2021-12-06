Liz Mathis is hoping the changing of the district map in Iowa will give her a chance to flip a seat in Congress.
The Democrat - who currently sits in the Iowa Senate - is challenging Republican Ashley Hinson in the newly formed second district, which now includes Hardin County. On Saturday, at the library in Eldora, she acknowledged it will be a tough campaign.
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