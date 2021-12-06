Liz Mathis
Buy Now

State Sen. Liz Mathis speaks with potential constituents at the Eldora Library on Saturday. Mathis, a Democrat, is challenging sitting Congress member Ashley Hinson for the seat in Iowa's newly formed 2nd District.

 By Matthew Rezab

Liz Mathis is hoping the changing of the district map in Iowa will give her a chance to flip a seat in Congress.

The Democrat - who currently sits in the Iowa Senate - is challenging Republican Ashley Hinson in the newly formed second district, which now includes Hardin County. On Saturday, at the library in Eldora, she acknowledged it will be a tough campaign. 

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.