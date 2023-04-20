Hardin County Sheriff's Office

Photo from the Hardin County website.

A New Providence man, Joshua George Garcia, was arrested and taken to the Hardin County Jail on Sunday, April 16, for domestic abuse assault – first offense (simple misdemeanor).

The 33-year-old man was apprehended after a "domestic dispute" arose at a residence on New Providence's South Main Street at around 5:40 p.m. that Sunday.

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