Hardin County 2020 General Election Results

The following unofficial vote totals show the number of ballots cast by Hardin County voters in each race, as reported by the Hardin County Auditor’s Office early Wednesday morning.

U.S. President

Joe Biden (D) 2,971

Donald Trump (R) 5,842

U.S. Senate

Joni Ernst (R) 5,630

Theresa Greenfield (D) 2,914

U.S. House District 4

Randy Feenstra (R) 5,748

JD Scholten (D) 2,930

Iowa House Dist. 50

Dennis Evans (D) 1,634

Pat Grassley (R) 3,568

Iowa House Dist. 49

Dave Deyoe (R) 2,416

Selden Spencer (D) 1,072

Hardin County Supervisor

BJ Hoffman (R) 5,623

Don Primus (D) 2,968

Hardin County Auditor

Jessica Lara (I) 3,402

Jolene Pieters (R) 5,114

Unofficial results can be found on the Hardin County website here, or in a Google Sheet here.