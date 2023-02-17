Tree board talks ash tree removal
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The Iowa Falls Tree Board met Wednesday afternoon and were updated on the removal of ash trees, which is currently underway in Iowa Falls. The trees are being removed due to the emerald ash borer infestation.

The Iowa Falls Tree Board met Wednesday afternoon and were updated on the removal of ash trees, which is currently underway in Iowa Falls. The trees are being removed due to the emerald ash borer infestation.

Michael Pepper, Street Department Liaison, said Robb’s Tree and Stump Service out of Story City is in Iowa Falls taking down 18 ash trees, starting on Sarah Avenue and working to the west. “Alliant Energy is in town and hopefully they will assist them on Washington moving power lines. They are going to work together.”

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