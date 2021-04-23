Richard Allen Combs passed away April 9, 2021, at Oakview Nursing Home in Conrad, Iowa. A celebration of life will take place at Little Wall Lake in Jewell, Iowa, on June 19 from 1-4 p.m.
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