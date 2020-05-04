Thompson, Randall

IOWA FALLS

Randall (Randy) Thompson, 70, of Iowa Falls, passed away Friday, April 24, 2020, at Mary Greeley Medical Center in Ames, Iowa. Due to state and federal guidelines pertaining to the COVID-19 pandemic, no services will be held. A private family burial will take place at Northlawn Memory Gardens in Iowa Falls. The Surls Funeral Home in Iowa Falls is assisting the family. 