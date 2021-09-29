When the thing you’re doing isn’t working, it’s time to try something different. The way many Hardin County residents are going about their days amid a continuing global pandemic isn’t working. For weeks we’ve seen our county’s infection numbers climb and now we find ourselves in the middle of an outbreak, ranked second among Iowa’s 99 counties for the average number of new cases per day, adjusted for population.

It’s time to try something different.

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