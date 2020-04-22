I commend our County Supervisors for the actions they’ve taken during COVID-19 and recognize that the role of supervisor is not a “walk in the park” by any means.
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