Everyone, especially emergency responders, need know Summit, Navigator and Wolf hazardous CO2 pipelines are uniquely unsafe. They would carry an unstable supercritical form of CO2, small changes in temperature or pressure alter the state of this waste product with dangerous consequences.
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(1) comment
Misspelling, plumb should be plume. The plume, cloud of hazardous CO2 traveled further than expected in Satartia, Miss. An Iowa Utility Board conference will be Sept 13th. Summit's refusal to do studies on safety issues will be discussed.
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