Trees are shade and protection
kAm7C@> DEC@?8 H:?5Dj E96J 4=62? 2:CPk^Am
kAm%96J D96=E6C 3:C5D 2?5 H:=5=:76jk^Am
kAm9F?5C65D @7 J62CD E96JVG6 8C@H? E96C6]k^Am
kAm%:>36C6586[ (@@5=2?5[ |2A=6 2?5 !:?6[k^Am
kAm%96 EC66 ?2>6D 2?5 EC66\=:?65 DEC66EDk^Am
kAm%96 “$46?:4” @7 E9:D 4:EJ 567:?6]k^Am
kAm(92E H@F=5 36 HC@?8 H:E9k^Am
kAm4FCG65 D:56H2=<D ’C@F?5 EC66Dnk^Am
kAmqC@256?:?8 E96 E9:?<:?8nk^Am
kAmrC62E:G6=J HC:E:?8 564C66Dnk^Am
kAmp 42?@AJ @7 EC66Dk^Am
kAmD9@F=5 ?@E 36 2 4C:>6]k^Am
kAmu:I D:56H2=<D[ EC:> DEC66E EC66Dk^Am
kAm2 3:E 2E 2 E:>6]k^Am
kAm|2<6 :E A2CE @7 @FC 3F586E[k^Am
kAmC2:D6 7F?5D :7 H6 ?665]k^Am
kAm$6=64E D:K6D 2?5 EJA6D 7@C E96 A2C<:?8[k^Am
kAmq&% ztt! x% p{{ %#ttsPk^Am
kAm(@C< H:E9 E96 A6@A=6k^Am
kAm(9@ A6@A=6 E9:D A=246[k^Am
kAmp?5 H@C< 2C@F?5 E96 D6?E:?6=Dk^Am
kAmE9:D E@H? E96J 6>3C246]k^Am
kAmq6G (6=56?k^Am
kAmx@H2 u2==Dk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.