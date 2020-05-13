In the wake of the COVID-19 crisis there have been groups and individuals who have demonstrated care and concern for their fellow human beings. I, along with many others, certainly want to give a shout out to the health care workers at our public health, hospital, clinics and care facilities.
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