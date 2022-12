Just The Facts

NCC Wrestling

Thursday at Iowa Falls

Clarion-Goldfield-Dows 69, Iowa Falls-Alden 10

106: Brandon Stein (CGD) won by FF; 113; Ryan Hartwig (CGD) pin Blade Neubauer :42; 120: Rigo Bobadilla (CGD) pin Kaden Meyer 3:21; 126: Andon Barrick (IFA) maj dec. Abram Wessels 8-0; 132: Ethan Traub (CGD) pin Matthew Harms :45; 138: Kaden Hanson (CGD) pin Keaton Mulford 4:00; 145: Caleb Seaba (CGD) pin Will Henle 1:55; 152: Cale Kirstein (CGD) pin Aaron Halverson 1:04; 160: Luke Brownell (CGD) dec. Aidan Richards 7-0; 170: Mack Seaba (CGD) pin Gage Love 2:39; 182: Grant McElmuray (IFA) won by FF; 195: Erick Perez (CGD) won by FF; 220: Ashtin Willms (CGD) won by FF; 285: Reid Huntley (CGD) won by FF.

Hampton-Dumont/CAL 66, Iowa Falls-Alden 9

106: Jayson Stevens (HDC) won by FF; 113: Jaymes Steven (HDC) pin Neubauer :22; 120: Brody Strother (HDC) pin Meyer 3:04; 126: Charlie Showalter (HDC) dec. Barrick 6-2; 132: Harms (IFA) dec. Chase Johnson 8-6; 138: Keaton Mulford (IFA) won by FF; 145: Colin Bird (HDC) pin Henle 2:36; 152: Taylor Mahler (HDC) tech. fall Halverson 18-2; 160: Karter Janssen (HDC) pin Richards 3:35; 170: Sean Heilskov (HDC) maj. dec. Love 14-6; 182: Cael Burmester (HDC) pin McElmuray :16; 195: Maddon Evans (HDC) won by FF; 220: Gregorio Pascaul (HDC) won by FF; 285: Carter Heilskov (HDC) won by FF.