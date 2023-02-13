Winning postseason games on the road is difficult enough, but Iowa Falls-Alden made things much more harder during Saturday's Class 3A Region 4 Quarterfinal in Forest City.
The host Indians took advantage of turnovers and converted them into numerous easy baskets during a 66-44 win that knocked the Cadets out of the postseason.
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