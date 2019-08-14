A combined record of 45-181 during the 2018-19 sports calendar season is not what anybody associated with Ellsworth Community College athletics wants to see.
With four new head coaches and other changes taking effect throughout the organization, a calendar year of struggles were something that could be somewhat expected.
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