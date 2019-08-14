ECC coaches
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Last year was a difficult one for Ellsworth Community College athletics. But, with a dedicated coaching staff, athletic director Nate Forsyth hopes that it is not something that will be repeated. The seven Panther teams combined for an overall record of 45-181.

 By Marissa VanWingen

A combined record of 45-181 during the 2018-19 sports calendar season is not what anybody associated with Ellsworth Community College athletics wants to see.

With four new head coaches and other changes taking effect throughout the organization, a calendar year of struggles were something that could be somewhat expected.

ECC FOOTBALL

Panther head football coach Mitchell Kleinschrodt is one of two first year head coaches for the 2019-2020 season. Kleinschrodt is hoping to turn around a 2-9 program from a year ago.
ECC women's basketball

The Ellsworth Community College women's basketball team did not win a game last season. But in her second season at the helm, Molly Greenfield has high hopes for this year's squad.
Cole Spree
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One program that has seen success over the years is the ECC wrestling program. Last year, Cole Spree led the Panthers to a 4-2 mark and a fifth place in the national tournament.

2018-19 ECC SPORTS RECORDS

Sport Overall Record Conference Record
Football 2-9 0-2
Volleyball 2-33 0-9
Wrestling 4-2 Fifth at Nationals
Men's Basketball 9-21 4-10
Women's Basketball 0-30 0-16
Softball 18-39 7-20
Baseball 10-47 4-24

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