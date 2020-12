Just The Facts

Area Wrestling

Tuesday at Iowa Falls

Iowa Falls-Alden 52, Baxter 18

170: Jacob Hiemstra (B) pin Dalton Furns :37; 182: Double Forfeit; 195: Gabe Hadwiger (IFA) won by FF; 220: Nic Warrington (IFA) won by FF; 285: Aiden McFadden (B) TB-1 13-7 over Kaiden Barkey; 106: Andon Barrick (IFA) pin Kailee Conradi :49; 113: Kaden Meyer (IFA) won by FF; 120: Cole Smith (B) pin Tegan Oliver 1:34; 126: Ashton Kerwin (B) dec. Jacob Michaelson 5-2; 132: Brody Hoversten (IFA) pin Curtis Gliem 2:19; 138: Mason Kent (IFA) pin Kolton Hill :48; 145: Tucker Hejlik (IFA) maj. dec. Brad Matthews 14-3; 152: Evan Ackerman (IFA) won by FF; 160: Zeke Ziesman (IFA) pin Callyn Bishop 4:45.

Iowa Falls-Alden 39, Greene County 37

182: James Currier (GC) won by FF; 195: Hadwiger (IFA) won by FF; 220: Warrington (IFA) won by dec. Sawyer Schilitz 2-1; 285: Barkey (IFA) pin Broc Hamann 3:28; 106: Barrick (IFA) won by FF; 113: Oliver (IFA) won by FF; 120: McKinley Robbins (GC) pin Michaelson 1:08; 126: John Sprague (GC) won by FF; 132: Hoversten (IFA) won by FF; 138: Brady Stauffer (GC) dec. Kent 3-0; 145: Gavin Scheuermann (GC) maj. dec. Hejlik 14-5; 152: Nathan Black (GC) pin Ackerman 1:24; 160: Ziesman (IFA) won by FF; 170: Noble Hoyt (GC) pin Furns 2:48.

Iowa Falls-Alden 36, Gilbert 35

195: Fernando Villaescuasa (G) pin Hadwiger :45; 220: Joe Larimore (G) pin Warrington 5;52; 285: Cayden Meskon (G) pin Barkey 1:11; 106: Barrick (IFA) pin Dennis May :59; 113: Oliver (IFA) pin Gauyn McKinney 1:05; 120: Meyer (IFA) won by FF; 126: Michaelson (IFA) pin Holt Bellon 1:48; 132: Cael Ihle (G) dec. Hoversten 6-4; 138: Kent (IFA) dec. Kekoa McKinney 7-5; 145: Hejlik (IFA) pin Bode Hatfield 3:07; 152: Ackerman (IFA) dec. Aiden Gibbons 8-3; 160: Tate Gibson (G) dec. Ziesman 3-2; 170: Kruz Pierce (G) won by FF; 182: Levi Lewis (G) won by FF.